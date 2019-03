Vidéo buzz : Un petit garçon malvoyant de 6 ans reprend Queen et émeut la planète

Avett Ray est un prodige du piano âgé de 6 ans. Il est originaire de Dayton, dans l’Ohio. Malvoyant, il a appris le chant et la musique à l’oreille. Dans la première vidéo d’Avett diffusée sur YouTube, l’enfant demandait à sa mère d’envoyer un texto à Adele, sa chanteuse préférée. Cette vidéo s’est répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Début janvier, la chaîne YouTube du petit garçon a enregistré de nouveaux buzz avec notamment la publication d’un cover de l’un des tubes de Queen, “Bohemian Rhapsody”. C’est le succès planétaire du film réalisé par Bryan Singer qui a intrigué Avett qui est devenu un grand fan de l’univers de ce groupe mythique. Avett aime aussi The Turtles. Il est aujourd’hui une vedette dans son pays mais aussi sur les réseaux sociaux. À un point tel que le jeune talent va se produire sur scène, en avril, lors d’une collecte de fonds au Manoir Ronald McDonald. Il a également récemment joué devant l’ensemble du corps professoral et du personnel des écoles de Centerville, dans l’Ohio. 900 personnes étaient présentes à cette occasion. Il s’agit, pour l’heure, de sa plus grande performance. Et ce n’est que le début. On lui souhaite le meilleur ! Ce qu’il fait est juste incroyable…